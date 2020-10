Incêndio no campo militar de Santa Margarida combatido por seis meios aéreos

Um incêndio que deflagrou esta quarta-feira no perímetro do campo militar de Santa Margarida, em Santarém, já mobilizou seis meios aéreos.No local estão ainda mais de 100 operacionais e 32 viaturas. Fonte oficial do Exército confirma a ocorrência do fogo, acrescentando que foram responsáveis daquela instituição militar a chamar os bombeiros. A mesma fonte refere que não estão em perigo quer os paióis quer outras instalações militares, que se desconhece as causas e avança que o fogo já está controlado.Segundo testemunhas, o fogo é visível desde Abrantes.