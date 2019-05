Incêndio no IPO do Porto faz dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um pequeno incêndio no interior do laboratório de próteses do IPO do Porto, ao início desta tarde. O alerta foi dado pouco depois das 13h00 para o piso 3 do edifício.

De acordo com o IPO o incidente ocorreu no Serviço de Estomatologia com um líquido inflamável. De imediato foi ativado o protocolo de emergência e segurança do Instituto, sendo que o incêndio não afetou nenhum doente.

Os dois feridos, um homem e uma mulher, com pouco mais de 50 anos, foram transportados para o Hospital de S. João. Desconhecem-se, para já, a gravidade dos ferimentos.

Ao local acorreu a PSP e duas corporações de bombeiros, uma do Porto e outra de Matosinhos. As causas do acidente de trabalho estão a ser apuradas.