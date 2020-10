Incêndio no Lagoas Park em Oeiras danifica cinco viaturas e leva a evacuação de edifício

Um incêndio no parque de estacionamento do edifício 6 do Lagoas Park, em Porto Salvo, Oeiras, danificou por completo uma viatura, e parcialmente outras quatro.

As chamas deflagraram pelas 09h26 desta segunda-feira, no piso -2 do estacionamento. Foi necessário, por precaução, fazer sair todos os trabalhadores colocados nas empresas que ali funcionam.

Vinte bombeiros das corporações de Oeiras, Paço d’Arcos e Carcavelos, auxiliados por sete viaturas, extinguiram as chamas.

O fogo está dado como extinto, encontrando-se em fase de rescaldo.

Não há feridos a registar.