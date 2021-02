Incêndio obriga a evacuar prédio em Benfica, Lisboa. Veja as imagens

Um incêndio deflagrou na noite desta sexta-feira num prédio na Rua República da Bolívia, em Lisboa, obrigando a evacuar o edíficio.O alerta foi dado às 00h19 e no no combate ao fogo estão 16 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros apoiados por cinco viaturas.Os moradores do prédio ficaram no exterior a acompanhar as operações de extinção do fogo, após ter sido detetado fumo, ao que o CM apurou, no 6.º andar. O fogo, sabe o CM, está confinado a uma divisão de um apartamento localizado neste piso, um quarto. O morador deste apartamento saiu pelos próprios meios da habitação.Não há, para já, registo de feridos, apesar do aparato que se verificou no local.Imagens exclusivas do Correio da Manhã mostram o combate às chamas.