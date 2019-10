Jovem acusado de roubo entrega-se à polícia e acusa mãe de violência doméstica

O jovem de 16 anos, suspeito de ter assaltado a pastelaria da mãe entregou-se esta terça-feira na esquadra da PSP de Odivelas e fez queixa por violência doméstica contra a mãe, Vanda Lopes, acusando-a de lhe ter atirado com uma cadeira.



Francisco estava em fuga com a namorada, Bruna, e era investigado pela polícia depois da mãe o ter reconhecido nas câmaras de videovigilância como sendo um dos assaltantes que lhe levaram cerca de 3000 euros da pastelaria, na madrugada de terça-feira da semana passada, o que o jovem negou várias vezes.



Depois de ouvido na esquadra, Francisco saiu em liberdade e foi para casa do pai da namorada, local onde terá estado nos últimos dias. Não perca as declarações exclusivas de Vanda Lopes esta noite, no programa Rua Segura da CMTV.



Recorde-se que Vanda Lopes fez um apelo na CMTV, para o filho regressar a casa, após o qual o jovem disse que não regresssava.



Francisco e a namorada enviaram uma mensagem de vídeo em exclusivo ao Correio da Manhã, imagens essas que a progenitora viu pela primeira vez no programa Rua Segura na CMTV, na passada sexta-feira.



"É mentira. Não éramos nós. Andamos a ser incrimidados", afirmaram os dois jovens de 16 anos nas imagens, acrescentando que no dia em que ocorreu o assalto à pastelaria estavam hospedados numa pensão em Madrid, Espanha.