Noite de diversão acaba no Rio Tejo

Bombeiros tiveram de proceder ao resgate de um rapaz esta manhã.

10:05

Um jovem com cerca de 20 anos foi esta manhã resgatado pelos Bombeiros Sapadores de Lisboa após ter caido ao Rio Tejo, em frente ao Lust in Rio, em Lisboa.



Segundo o CM apurou, o resgatado estaria, alegadamente, alcoolizado com um grupo de amigos depois de uma noite de festa.



O alerta foi dado às 8h31 deste sábado.



No local estiveram 16 operacionais apoiados por quatro viaturas dos Bombeiros.