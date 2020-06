Jovem de 15 anos esfaqueado no Campo Grande em Lisboa

Um jovem de 15 anos foi esfaqueado oito vezes - cinco no tórax e três nos braços - esta quinta-feira no Campo Grande.De acordo com a PSP, tratar-se-á "presumivelmente de um ajuste de contas" e um suspeito já se encontra detido.O menor foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.O alerta foi dado às 19h02.