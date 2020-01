Jovem de 15 anos esfaqueado por colega em escola de Lagos

Um jovem de 15 anos foi agredido com uma faca esta terça-feira à tarde na Escola EB 2, 3 Tecnopolis de Lagos.Segundo apurou o CM, tratou-se de um desacato entre dois jovens, um com 15 e outro com 13 anos.Os dois jovens estavam munidos cada um com um x-ato e um canivete. Um dos estudantes acabou por atingir o colega com um golpe no braço.A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Lagos e transportada depois para o hospital de Portimão.O alerta foi dado pelas 14h44.O agressor foi detido pela PSP, que está a investigar o episódio de agressão.Em atualização