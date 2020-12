Jovem de 20 anos apanhado pela PSP a perseguir e a agredir a namorada em Évora

A vítima refugiou-se em casa dos vizinhos de cima, perseguida pelo suspeito que num ato contínuo tentou forçar a entrada nessa habitação.



A polícia interceptou o suspeito já no hall de entrada do prédio, onde foi presenciada pelos polícias uma agressão à vítima que tinha saído de casa dos vizinhos no intuito de tentar acalmar os ânimos.



"Ao entrar na habitação do suspeito e da vítima foram verificados vários objetos partidos no seu interior bem como, segundo testemunhas, visualizaram várias agressões à janela praticadas pelo suspeito para com a vítima", avança a polícia.



A vítima não precidou de tratamento médico e o suspeito foi sujeito a 1.º interrogatório judicial durante a manhã desta terça-feira.

