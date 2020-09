Encontrado corpo de jovem de 20 anos desaparecido na albufeira da Caniçada no Gerês

O corpo de um rapaz, com uma idade entre os 20 e os 23 anos que desapareceu esta quarta-feira apareceu naquela que é conhecida como a "praia da Albufeira", em Vilar da Veiga (Terras de Bouro).O corpo foi localizado a menos de 10 metros da margem por uma das seis equipas de mergulho que atuavam na procura do jovem.O jovem é natural de Vila Nova de Famalicão e vinha ao encontro de um grupo de amigos, que estão na zona a passar alguns dias de férias. Antes de ir ter com eles, tentou um primeiro mergulho e acabou por não chegar ao destino.Nas operações de busca estiveram três equipas da GNR, várias equipas de mergulho do distrito de Braga e ainda um helicóptero. No total foram mobilizados 43 operacionais.O alerta foi dado pelas 16h20. O corpo vai ser transportado para a morgue do Hospital de Braga.