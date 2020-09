Um jovem de 21 anos morreu este domingo após uma de queda de 6 a 10 metros de altura, no Passeio das Âncoras, no Parque das Nações, em Lisboa.A vítima estava com amigos quando se deu a queda, cujas circunstâncias ainda são desconhecidas.Foram feitas manobras de reanimação mas o óbito acabou por ser declarado no local.O corpo foi removido e levado para o Instituto de Medicina Legal.O alerta foi dado pelas 6h45.Para o local foram enviados o INEM, a PSP, a VMER e uma equipa de psicólogos.