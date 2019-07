Jovem de 22 anos despista-se e atropela duas mulheres em Fafe

Duas mulheres, de 49 e 52 anos, foram colhidas esta manhã na berma por um carro em despiste.Uma das vítimas sofreu ferimentos graves.O atropelamento aconteceu às 07h45, na estrada do Marinhão, em Moreira de Rei, quando as duas mulheres seguiam a pé para o trabalho.Ao que oapurou, a jovem condutora perdeu o controlo do carro e acabou por colher as duas mulheres na berma. As vítimas ainda se terão tentado desviar, mas já não tiveram tempo de evitar o atropelamento.A mulher de 52 anos sofreu ferimentos graves, mas ao que oapurou, não corre risco de vida. A outra vítima, de 49 anos, sofreu ferimentos ligeiros.Quanto à condutora, de 22 anos, não sofreu qualquer lesão. A jovem permaneceu no local até à chegada da GNR de Fafe.Os bombeiros de Fafe e a SIV estiveram no socorro e transportaram as duas vítimas para o Hospital de Guimarães.