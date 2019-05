Jovem de 22 anos morre ao cair de telhado em Valongo

Um jovem de 22 anos morreu ao cair de um telhado Zona Industrial de Campo, em Valongo, distrito do Porto. O alerta foi dado às 11h30 desta quinta-feira.A vítima mortal era um trabalhador de uma empresa de paletes.A equipa de emergência do INEM já se encontra no local acompanhada de uma equipa de psicólogos.Em atualização