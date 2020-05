Jovem de 22 anos morre em capotamento na A1 perto de Santa Maria da Feira

Um jovem de 22 anos morreu este sábado num capotamento na A1, perto de Santa Maria da Feira.A autoestrada está cortada no sentido Sul-Norte.Há longas filas de trânsito no local.Não se sabe o que terá causado o despiste, apesar da chuva que se fazia sentir quando ocorreu o acidente.Os militares da GNR encontram-se a realizar perícias no local para se proceder à limpeza do pavimento.O alerta foi dado às 13h40.Em atualização