Jovem de 23 anos esfaqueado durante assalto no centro do Porto

Um jovem de 23 anos foi esfaqueado este domingo de madrugada durante um assalto na Avenida Vimara Peres, no centro do Porto.A vítima terá sido abordada por um grupo que lhe exigiu o telemóvel.O rapaz teve de ser transportado, em estado grave, com golpes na zona do peito, para o Hospital de Santo António.O alerta foi dado cerca das 03h00. A PSP está a investigar o caso.