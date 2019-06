Um jovem de 22 anos morreu esmagado por um carro dentro de uma garagem durante a madrugada desta quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, Mangualde, Viseu.A informação foi avançada aopelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.O homem estaria a consertar o veículo ligeiro quando este lhe caiu em cima e terá sido encontrado pelo pai. Quando as autoridades chegaram ao local, o jovem já se encontrava cadáver, de acordo com a mesma fonte.O alerta foi dado cerca das 05h42.