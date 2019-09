Jovem que atropelou agente da PSP em Sintra fica em prisão preventiva

Rodrigo Correia, o jovem de 20 anos que fugiu após atropelar um agente da PSP em Rio de Mouro, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.



O jovem foi esta terça-feira presente a primeiro interrogatório no tribunal de Sintra e o juiz decidiu aplicar a medida de coação mais gravosa.

Está indiciado por desobediência, resistência e coação sobre agente da autoridade e ofensa à integridade física qualificada.

O juiz de instrução criminal sustentou a decisão com o perigo de fuga, alarme social e continuação da atividade criminosa.





Ao CM, o advogado Pedro Madureira, que acompanhou a entrega do jovem às autoridades após um cerco de sete horas, garantiu que vai recorrer da decisão.

Recorde-se que um agente da PSP foi atropelado na manhã desta segunda-feira em Rio de Mouro, Sintra. O condutor, um jovem com cerca de 20 anos, pôs-se em fuga mas acabou por se entregar às autoridades na presença do advogado.

Pedro Madureira, advogado de três dos arguidos do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, entrou no prédio do suspeito por volta das 17h30. Admitiu ter sido chamado pela família do jovem.