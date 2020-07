Jovens agridem agentes da PSP enquanto bebiam álcool em ajuntamento ilegal com dezenas de pessoas

Dois jovens de 21 anos foram detidos pela PSP de Faro cerca das 02h30 da madrugada deste sábado depois de agredirem os agentes que foram chamados para pôr termo a um ajuntamento ilegal nas proximidades do terminal dos barcos da cidade.



Segundo o CM apurou junto do Comando da PSP de Faro, "um grupo de cerca de 30 jovens estava a consumir bebidas alcoólicas e a ouvir música alta na via pública".





A PSP foi alertada e acorreu ao local para pôr termo à situação, tendo os jovens reagido mal. No meio da confusão que se gerou, os referidos dois jovens agrediram os agentes e foram detidos.