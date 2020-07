Patrícia, a mãe que tentou matar o filho envenenando-o com clorofórmio, foi esta segunda-feira condenada a 17 anos de prisão e fica ainda obrigada a indemnizar a criança em 300 mil euros e 25 mil euros ao pai. Ficaram provados sete crimes de homicídio qualificado.O filho de Patrícia esteve quarenta e quatro dias entre a vida e a morte no Hospital D. Estefânia. Ainda tem de receber oxigénio todas as noites para conseguir respirar.Em atualização