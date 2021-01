Mau tempo destrói casa na Madeira e provoca estragos em carros

Uma casa desabou na manhã desta sexta-feira na freguesia do Faial, concelho de Santana, depois de ter sido atingida por duas derrocadas durante a madrugada, na sequência do mau tempo que afetou o arquipélago da Madeira, indicou fonte dos bombeiros.

"Na casa viviam duas pessoas, que foram aconselhadas a sair antes do desabamento e que se encontram agora em casa de familiares", disse à agência Lusa a mesma fonte, vincando que esta foi a "ocorrência mais significativa" que os Bombeiros Voluntários de Santana registaram durante a noite.

A moradia, localizada no sítio do Lombo Galego, freguesia do Faial, na costa norte da ilha da Madeira, foi atingida por uma derrocada cerca das 01h00 e, horas depois, voltou a ser atingida por outra.