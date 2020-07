Médico ferido com gravidade após despiste de Mercedes na A7 em Famalicão

Um médico, de 70 anos, ficou ferido em estado grave quando o carro que conduzia se despistou na A7, esta manhã de sexta-feira, no sentido Famalicão/Vila do Conde. Sofreu diversos ferimentos e foi transportado pelos bombeiros voluntários de Famalicão para o hospital de Braga.

O acidente aconteceu às 08h25, na zona de Fradelos, Famalicão, numa extensa reta da auto estrada. As causas do despiste do Mercedes, que ficou imobilizado na berma da A7, estão ainda por apurar.

O trânsito está condicionado naquela zona da A7. A Brigada de Trânsito está no local.