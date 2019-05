Mega-rusga apreende 33 telemóveis, droga e armas na cadeia do Linhó em Sintra

A Direção-Geral de Serviços Prisionais realizou, ao final da noite dsta quarta-feira, uma mega-rusga na Ala do Estabelecimento Prisional do Linhó, em Sintra, que contou com o apoio musculado dos elementos do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional.

Segundo fonte oficial disse ao Correio da Manhã foram feitas buscas seletivas em 33 celas, que se realizaram com o apoio de binómios cinotécnicos. Depois de ter feito a 13 de maio uma mega-rusga, a guarda prisional continuou ontem as buscas em celas.

Foram apreendidos 13 telemóveis, diversos carregadores, cartões de telemóvel e auriculares, 1 arma branca artesanal, 2 barras de ferro, 4 gramas de droga, e ainda várias televisões e consolas de jogos com quebra dos selos de segurança.

Os Serviços Prisionais asseguram não ter havido qualquer incidente, e que todos os reclusos a quem foram apanhados os objetos ilícitos serão alvo de processos disciplinares.