Megaoperação da PSP cerca bairros sociais de Espinho, Ovar e Gaia

Está a decorrer uma mega operação da Divisão de Investigação Criminal da PSP em bairros sociais de Espinho, Ovar e Gaia.A operação Barba Ruiva está inserida no combate ao tráfico de estupefacientes. O dispositivo está no local desde as 7h00 desta terça-feira.Estão previstos 23 mandados de buscas domiciliares, 21 mandados de buscas não domiciliares e 13 mandados de detenção fora do flagrante delito.

"Estão a ser empenhadas todas as valências policiais, nomeadamente, da estrutura de investigação criminal, das equipas de intervenção rápida, de trânsito, das brigadas de fiscalização, da patrulha e peritos de armas", refere a nota da PSP de Aveiro.

A operação policial conta igualmente com o reforço da Unidade Especial de Polícia.

Em atualização