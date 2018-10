Menina de cinco anos desaparecida em São João do Estoril

Criança desapareceu perto de uma paragem de autocarro quando a mãe atendeu uma chamada. PSP está a fazer diligências para encontrar a menor.

01.10.18

Fabricia, uma menina de cinco anos está desaparecida desde as 20h00 desta segunda-feira na zona de São João do Estoril.



A mãe da criança conta que lhe ligaram e que perdeu a menina de vista durante alguns momentos. Quando olhou, já não a viu.

Os pais da menina estão separados e Fabricia está à guarda do pai ao que o CM apurou.



A menina estaria com a progenitora na paragem de autocarro junto ao liceu de São João do Estoril quando se deu o desaparecimento.



A criança estava vestida de cor de rosa e cinza na última vez que foi vista.



A PSP está a fazer diligências para encontrar a menor.



Em atualização