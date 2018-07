Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina britânica de cinco anos morre afogada em piscina no Algarve

Incidente aconteceu num empreendimento turístico, em Silves.

19:09

Uma menina de cinco anos, de nacionalidade britânica, morreu este sábado à tarde numa piscina de um empreendimento turístico em Silves, no Algarve.



A vítima foi retirada do fundo da piscina já sem vida.



O alerta foi dado pelas 16h40. O INEM deslocou-se de imediato ao local para prestar assistência, mas as tentativas de reanimação não foram bem sucedidas e o óbito foi declarado no local.



A menina estaria na piscina com os dois irmãois e foram os pais que encontraram a vítima sem vida.



Não são conhecidas as circustâncias em que tudo aconteceu.



A GNR esteve no local, mas, para já, não há qualquer suspeita de crime.