Um menino de 10 anos, filho de emigrantes, ficou este domingo ferido depois de ter mergulhado na praia de Alqueirão, em Terras de Bouro, no Gerês.A criança sofreu um traumatismo, tendo ficado com uma ferida no couro cabeludo. Foi estabilizado no local pela Cruz Vermelha do rio Caldo.A ajuda da GNR no local foi preciosa para dispersar o trânsito através de dois batedores.A vítima, filho de pai português e de mãe francesa, foi transportado ao Hospital de Braga.