Um menino, de 10 anos, ficou ferido, esta tarde de quarta-feira, depois de ser atropelado, em Oliveira do Bairro, por um carro.O alerta foi dado, cerca das 15h00, para os bombeiros voluntários de Oliveira do Bairro, para um atropelamento rodoviário na rua dos Emigrantes, em Barreira.A vítima foi levada, pelos bombeiros, para o hospital de Aveiro. A GNR investiga as circunstâncias do acidente.