Menino de 11 anos morre em colisão entre carro e mota no Montijo

Um menino de 11 anos morreu e um homem de 45 ficou gravemente ferido esta quinta-feira após uma colisão entre um carro e uma mota na Estrada Nacional 4, em Pegões, Montijo.O acidente obrigou ao corte temporário da EN4. O trânsito continua condicionado.Segundo informações que oapurou junto do CDOS de Setúbal, duas vítimas foram ainda assistidas no local.A criança e o homem seguiam no motociclo. A vítima em estado grave foi transportada para o hospital de Setúbal.O alerta foi dado às 20h29. Para o local foram mobilizados 19 operacionais apoiados por oito viaturas, entre eles os Bombeiros de Canha e Vendas Novas.