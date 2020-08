Menino de 2 anos morre atropelado por padeiro junto a casa em Braga

Um menino de dois anos morreu este sábado vítima de atropelamento junto a casa, em São Paio da Pousada, Braga.A criança encontrava-se a brincar junto a casa quando o padeiro, que tinha ido levar pão à família, fez a manobra de marcha-atrás e atropelou o menino.A vítima sofreu lesões graves e foi socorrida pela Cruz Vermelha de Amares, no entanto não resistiu e acabou por morrer no Hospital de Braga."Chegámos rapidamente ao local e o menino ainda se encontrava com vida, realizámos manobras de reanimação e fizémos o transporte até ao hospital mas acabou por não resistir aos ferimentos", disse António Brandão, coordenador da Cruz Vermelha de Amares, aoO alerta foi dado pelas 13h00.A GNR esteve no local e o caso vai seguir os "trâmites legais".O acidente aconteceu na freguesia limítrofe entre Amares e Braga, numa zona conhecida como "a ponte do Porto", numa casa "muito perto da margem do rio Cávado".