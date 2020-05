Militar da GNR e namorada esfaqueados durante rixa em restaurante de Sintra

Um militar da GNR e a namorada foram esfaqueados durante uma rixa num restaurante, na noite deste sábado, em Pêro Pinheiro, Sintra, segundo confirmou ao CM o Comando Geral da GNR.A jovem foi esfaqueada num braço e o militar, que celebrava o seu aniversário, nas costas.Ao que oconseguiu apurar os confrontos começaram com um empregado de nacionalidade brasileira do restaurante. O homem abandonou o local de trabalho mas voltou com uma faca agredindo a jovem e depois o namorado.No local esteve a GNR de Pêro Pinheiro e uma equipa do destacamento de intervenção de Lisboa.