A procuradora Leonor Machado pediu esta segunda-feira 12 a 16 de cadeia por ofensas à integridade física graves para Luís Silva e Duarte Laja no caso da morte de Ihor Homeniuk, o cidadão ucraniano que morreu às mãos do SEF no Aeroporto de Lisboa. Para Bruno Sousa o MP pede uma pena nunca inferior a oito anos uma vez que este arguido agiu por influência dos colegas mais experientes, justificou a procuradora.O Ministério Público deixou ainda cair as acusações de homicídio qualificado de que estavam acusados os arguidos. Dois dos arguidos respondem ainda por posse de arma ilegal (bastão).Ihor Homeniyk foi algemado e agredido nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa, em março de 2020, vindo a morrer alegadamente por asfixia lenta devido à fratura de várias costelas.