Ministério Público pede que 89 arguidos no caso Hells Angels vão a julgamento

O Ministério Público pediu que os 89 arguidos no processo 'Hells Angels' vão a julgamento.



A decisão do MP, anunciada esta segunda-feira, é baseada no entendimento de estar provada a associação criminosa constante na acusação. Entende ainda que a prova existente é suficiente para que o grupo criminoso se queria sobrepor aos outros grupos motard.

O organismo pede que se mantenha a prisão preventiva para o único arguido preso e todos os outros passem a apresentações quinzenais, proibido de sair do País, de frequentar concentrações motarfs, e capítulos ou sede dos Hells Angeles no País.