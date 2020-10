Ministério Público recorre de absolvição de Manuel Maria Carrilho por violência doméstica

O Ministério Público anunciou, esta quinta-feira, que vai recorrer a decisão de absolvição de Manuel Maria Carrilho do crime de violência doméstica e de 22 crimes de difamação contra Bárbara Guimarães.



O Tribunal de Lisboa absolveu o arguido, na quarta-feira, dos crimes de violência doméstica e de difamação. No entanto Manuel Maria Carrilho foi condenado pela prática de um crime de difamação com uma pena de multa no montante de 900 euros e no pagamento a Bárbara Guimarães de uma indemnização no valor de três mil euros.