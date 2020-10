Morreu emigrante de 30 anos que sofreu acidente em pista de rali em Felgueiras

Diogo Ferraz, de 30 anos, morreu esta segunda-feira no Hospital de S. João, Porto, depois de um violento acidente, no sábado à tarde, entre a mota em que seguia e um jipe, no troço do rali, no monte de Santa Quitéria, em Felgueiras.O homem foi levado em estado crítico para a unidade de saúde, onde ficou em morte celebral.O acidente aconteceu cerca das 15h50, durante um passeio de mota naquele troço florestal que é aproveitado por muitos amantes do todo-o-terreno, ao fim de semana.Diogo, emigrado há 12 anos na Alemanha, onde explora uma geladaria, estava com a mulher a passar férias em Felgueiras, de onde é natural. O amante de motas já tinha tido três acidentes nos últimos anos. Terá comprado a mota em que teve o acidente, na quinta ou sexta-feira e foi testá-la para o monte.