O jovem, de 25 anos, que foi brutalmente atropelado, na madrugada de sábado, numa corrida ilegal na Maia, morreu, este domingo, no Hospital de S. João.









O jovem, natural da Trofa, mecânico de profissão, a assistir a uma corrida no túnel de Vilar da Luz, em Folgosa, Maia, quando foi atropelado por um carro a grande velocidade.



Um vídeo amador mostra o corpo a ser projectado dentro do túnel. Foi transportado para o Hospital de S. João em estado critico, acabou por falecer ontem. Amigos e familiares usaram as redes sociais para mostrar a dor e a tristeza da morte do jovem.