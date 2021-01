Morreu médico anestesista do Hospital da Luz em Lisboa infetado com Covid-19

Morreu, infetado pelo novo coronavírus, o médico José António Damásio, 60 anos, que trabalhava como anestesista no Hospital da Luz, em Lisboa.A notícia foi confirmada aopor fonte hospitalar, que no entanto se escusou a revelar a causa do óbito. No entanto, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, revelou que "o médico tinha Covid-19"."O pai dele contraiu o vírus no Natal e o José António Damásio foi tratá-lo. Foi assim que apanhou, ele próprio, o Sars-CoV-2", contou Roque da Cunha, que lamenta que não se conheçam os números das mortes provocadas pelo novo coronavírus entre profissionais de saúde e insiste que é "urgente" vaciná-los, a todos, o quanto antes