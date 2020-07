Motociclista de 35 anos morre em despiste em Santo Tirso

Um motociclista de 35 anos morreu esta segunda-feira num despiste, junto às portagens da A3, em Santo Tirso.A vítima circulava no sentido Santo Tirso - Porto e foi projetada cerca de 10 metros. O óbito foi declarado no local.O alerta foi dado pelas 20h00.O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal.No local estiveram os bombeiros e a VMER.As autoridades investigam as causas do acidente.