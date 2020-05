Motociclista morre em violenta colisão na A28 na Póvoa de Varzim

Um motociclista de 40 anos morreu este domingo numa violenta colisão entre um carro e uma mota na A28 antes da saída para a Póvoa de Varzim.O acidente deu-se no sentido Sul-Norte. A mota colidiu com a traseira do carro e foi projetada vários metros.No local estão os bombeiros de Vila do Conde e a VMER.