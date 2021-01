Um homem ficou ferido, esta quinta-feira à noite, depois de ter sido agredido pela companheira, de 57 anos, com uma arma branca em Gondarém, Vila Nova de Cerveira.





A agressão aconteceu na casa do casal depois de uma acesa discussão entre ambos.





A vítima sofreu ferimentos na zona do peito e necessitou de receber tratamento médico no Hospital de Viana do Castelo.





No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Caminha, o INEM e a GNR de Vila Nova de Cerveira.

O alerta foi dado às 19h16.