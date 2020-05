Mulher cai de altura de cinco metros ao tentar parar carro que teria deixado mal travado em Gaia

Uma mulher ficou gravemente ferida este domingo após cair de uma altura de quatro a cinco metros em Vila Nova de Gaia. A mulher estava com a mãe no carro quando pararam e saíram do carro.Pouco depois o carro começou a andar, por ter ficado mal travado, tendo a mulher corrido atrás do mesmo para o tentar parar.A viatura acabou por embater num muro, ficando suspenso de uma altura de quatro a cinco metros, e a mulher caiu dessa mesma altura.Do incidente resultou ainda uma outra mulher ferida, a mãe da primeira vítima.Em atualização