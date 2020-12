Mulher de 23 anos atropelada mortalmente à porta de casa quando entrava no carro

Uma mulher, de 23 anos, foi atropelada mortalmente à frente de casa quando entrava no carro em Medelo, Fafe. A jovem foi atropelada por uma carrinha e projetada durante vários metros. Tinha acabado de colocar o filho bebé na parte de trás do carro quando foi atingida.Segundo conseguiu apurar o, o suspeito colocou-se em fuga e ainda não foi identificado.O marido terá ainda ouvido estrondo do impacto do atropelamento.O alerta ocorreu cerca das 12h03 e ao local foi mobilizada equipa de psicólogos do INEM para dar assistência à família.A GNR encontra-se no local a efetuar as devidas deligências no sentido de identificar o autor do atropelamento.