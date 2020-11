Uma mulher, de 37 anos, grávida de três meses, foi encontrada, ao inicio da tarde desta segunda-feira, morta na cama de sua casa. O alerta foi dado cerca das 13h45. No local estiveram os Bombeiros de Arcos de Valdevez, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação e uma equipa de psicólogos.



Ao que o CM, conseguiu apurar a mulher terá sofrido uma paragem cardiorespiratória. A mulher seria hipertensa. O corpo vai ser levado para o IML de Viana do Castelo do Castelo para ser autopsiado.