Mulher de 45 anos morre atropelada no Porto

Vítima de 45 anos estava a atravessar a passadeira quando foi projetada.

13:40

Uma mulher morreu atropelada no Porto, esta segunda-feira, na zona do Campo Alegre.



Segundo apurou o CM, a vítima tinha 45 anos e estaria a atravessar uma passadeira no momento do impacto.



A vítima foi projetada vários metros por um automóvel que estaria a ser conduzido por uma idosa, que ainda se encontra no local a receber assistência.



Em atualização