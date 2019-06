Mulher de 50 anos encontrada morta dentro de poço na Sertã

Uma mulher com cerca de 50 anos foi esta sexta-feira encontrada morta dentro de um poço na freguesia de Castelo, Sertã, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.O alerta foi dado por um popular, às 16h15, para os bombeiros de Cernache do Bonjardim.Este popular comunicou a existência de um corpo no interior de um poço na localidade de Mourisco, concelho da Sertã.Segundo fonte do CDOS de Castelo Branco, trata-se de uma mulher que aparenta ter uma idade entre os 45 e os 50 anos.O óbito foi declarado no local.Para o local foram mobilizadas oito viaturas e 23 operacionais dos bombeiros de Cernache do Bonjardim, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital dos Covões e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida do Avelar.