Um homem, com cerca de 50 anos, matou esta quinta-feira a mulher a tiro e suicidou-se com a mesma arma, em casa.

O crime aconteceu em Nogueira do Cravo, no concelho de Oliveira do Hospital.





Segundo dados provisórios, o presumível homicida utilizou uma arma caçadeira para a prática do crime, com a qual também terá posto termo à vida. As investigações passaram para a alçada da Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com sede em Coimbra.