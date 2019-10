Mulher e criança morrem em colisão no IP2 na Guarda

Uma mulher e uma criança morreram este domingo à tarde numa colisão entre dois carros no Itinerário Principal (IP) 2, no sentido Sul-Norte na zona de Trancoso, que obrigou ao corte da circulação em ambos os sentidos naquela via. A colisão provocou ainda outros dois feridos.O acidente aconteceu pelas 17h40 ao quilómetro 97,8, perto do nó de Cogula, freguesia de Trancoso, concelho do distrito da Guarda.Pelas 19h00, a circulação no IP2 estava cortada na zona onde ocorreu o acidente, no sentido Sul-Norte, estando o trânsito a ser desviado para a Estrada Nacional (EN) 102.No local encontram-se 37 operacionais e 12 veículos de bombeiros e GNR.Um helicóptero do INEM ainda chegou a ser acionado, mas acabou por ser desativado.