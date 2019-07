Duas jovens agredidas com arma branca durante confrontos em Oeiras

Os Bombeiros Voluntários de Barcarena, a PSP e a Polícia Judiciária foram mobilizados para o local da ocorrência.



O alerta para este incidente foi dado às 07h09.

Duas mulheres foram agredidas esta sexta-feira de manhã durante um confronto violento - entre duas adolescentes e uma mulher com cerca de 40 anos - na Rua 1.º de Maio, em Leceia, Barcarena, no concelho de Oeiras.Segundo o que oconseguiu apurar, uma das adolescentes é filha da mulher de 40 anos.Das três mulheres, as duas jovens ficaram feridas com vários golpes no corpo depois de terem sido agredidas com recurso a uma arma branca.O objeto cortante trata-se de uma faca de grandes dimensões.As vítimas já foram transportadas para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. Também a mulher teve de se deslocar ao hospital por se encontrar em choque devido a este incidente.