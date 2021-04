Uma mulher, de 46 anos, morreu esta segunda-feira na sequência de um atropelamento na A3, em Labruja, Ponte de Lima.



A vítima foi atingida por um carro já perto as 16h20. Ainda foi assistida pelos bombeiros, mas morreu durante o transporte para o hospital. As circunstâncias deste atropelamento ainda estão a ser investigada pela GNR. No local da ocorrência estiveram ainda os bombeiros de Valença.





A circulação esteve condicionada no sentido Norte/Sul.