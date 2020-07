Mulher em estado grave depois de ser esfaqueada pelo ex-marido em Faro

Uma mulher de 32 anos ficou em estado grave após ter sido esfaqueada pelo ex-marido em Faro, durante a noite de terça-feira. O agressor foi detido depois de fugir.Segundo apurou o, a vítima sofreu ferimentos graves no pescoço e na face, em Montenegro, Faro. O agressor ainda esfaqueou outro homem, de 30 anos, com golpes na cabeça. Esta vítima ficou com ferimentos ligeiros.A vítima ferida com gravidade foi levada ao Hospital de Faro, onde está a recuperar. O alerta foi dado pelas 23h00. No local estiveram a GNR, os Bombeiros Sapadores de Faro, equipas da Cruz Vermelha Portuguesa e a Polícia Judiciária.Ao que oapurou, o agressor fugiu de carro e teve um acidente na autoestrada, tendo acabado detido pela GNR.A PJ foi chamada ao local e investiga o caso.(Em atualização)