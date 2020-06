Mulher em estado grave durante rixa com mais de 20 pessoas na Baixa do Porto

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de uma rixa entre os donos de dois estabelecimentos comerciais na Praça dos Poveiros, no Porto.A vítima grave é uma mulher com cerca de 50 anos que partiu um braço. Também um homem ficou com ferimentos ligeiros. Foram ambos transportados ao Hospital de Santo António, no Porto.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP, nos desacatos estiveram envolvidas cerca de 20 pessoas.O alerta ocorreu cerca das 17h00.